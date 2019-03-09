Задержанный экс-замглавы Росгеологии не признал свою вину

Экс-первый замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг не признает свою вину по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом заявил адвокат Николай Казанцев на заседании Домодедовского суда Подмосковья, передает РИА «Новости».

«Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению», — отметил Казанцев.

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Как отмечается, он попросил провести заседание суда в закрытом режиме, так как в материалах дела есть сведения о Горринге, а также о его детях.

Ранее сообщалось, что СК требует ареста уволенного за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.