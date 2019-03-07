ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у уфимской кредитной организации Роскомснаббанк. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«[В деятельности Роскомснаббанка] отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц», — говорится в приказе.

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Отмечается, что банк привлекал средства с «неочевидными перспективами их возврата по схеме». Эта схема, считают в ЦБ, имела признаки «финансовой пирамиды».

В регуляторе добавили, что Роскомснаббанк занимал 132 место в банковской системе России.

В конце февраля сообщалось, что ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк.