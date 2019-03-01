Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, передает ТАСС.

При этом, по ее словам, процент занятости женщин высок.

Также вице-премьер объяснила причину разницы оплаты труда.

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«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин», — заявила Голодец.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об особом отношении к женщинам в нашей стране.