Минэкономразвития подсчитало ущерб от наложенных на Россию ограничений

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В Минэкономразвития рассказали об ущербе, который понесла Россия из-за ограничительных мер, принятых против нее другими странами, передает РИА «Новости».

Как подсчитали в ведомстве, ущерб от наложенных на Россию ограничений оценивается в $6,3 млрд.

В число этих ограничительных мер вошли санкции, меры по рыночной защиты и нетарифные меры. Отмечается, что, по данным на конец прошлого года, ограничительные меры против российской стороны приняли 159 стран. При этом, больше всего ограничений было введено Европейским союзом (25), Украиной (22) и Индией (16).

Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.