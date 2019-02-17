«Это кабала»: на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ

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Глава профсоюза Министерства внутренних дел, кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что выступает за полный разрыв отношений с Международным валютным фондом (МВФ), передает «112 Украина».

По мнению политика, кредиты, которые МВФ предоставляет Украине, — это «не помощь, а кабала», которая «убивает» страну.

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«Мы должны прекратить кормить жизнями наших неродившихся детей тех же коммерсантов за границей, которые выдают нам под баснословные проценты кредиты», — призвал Кива.

Он также предупредил, что «они» уже забрали лес, после чего «заберут землю и Украины не будет».

«Поэтому — разрыв с МВФ», — заключил Кива.

Ранее сообщалось, что рассказавший о «бухом» Порошенко Кива баллотируется в президенты.