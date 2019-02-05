ЦБ отчитался о выявленных финансовых пирамидах в 2018 году

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Центральный банк (ЦБ) в прошлом году передал полицейским информацию о 168 организациях и интернет-проектах, которые имеют признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Он подчеркнул, что большое количество выявленных мошеннических организаций не означает, что финансовых пирамид стало больше.

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«Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций», — рассказал Лях.

Он пояснил, что ЦБ открыл несколько департаментов, которые занимаются только финансовыми пирамидами.

Ранее сообщалось, что за период с 2015 по 2018 годы ЦБ обнаружил 600 организаций с признаками финансовой пирамиды.