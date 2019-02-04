Медведев назвал сроки создания дорожных карт по механизму «регуляторной гильотины»
Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился составить дорожные карты для реализации механизма «регуляторной гильотины» до 25 марта. Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно представленной информации, поручением премьер-министра займется глава аппарата правительства Константин Чуйченко вместе с экспертными организациями и общественными объединениями.
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Также отмечается, что до 25 февраля должны быть представлены предложения о порядке правового регулирования, а также перечень органов, которые связаны с реализацией «регуляторной гильотины».
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал сроки разработки механизма «регуляторной гильотины».