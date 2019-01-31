В ЦБ рассказали, сколько денег клиенты банков вывели за рубеж в 2018 году
Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелькин рассказал, сколько денежных средств вывели за рубеж клиенты банков в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, этот показатель уменьшился на 20%, составив 63 млрд рублей. Он уточнил, что в прошлом году объем вывода денежных средств составил 77 млрд.
Реклама
«Вывод средств за рубеж через счета служебных приставов за 2018 год также сократился — в 2,4 раза, до 8 млрд рублей», — добавил Скобелькин.
Ранее сообщалось, что ЦБ намерен установить правила справедливой конкуренции между банками.