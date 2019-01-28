Правительство выделит 1,6 млрд на проект самолета МС-21

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении почти субсидий на проект самолета МС-21. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он сообщил в ходе совещании с вице-премьерами.

«Направим на эти цели в 2019 году практически 1 млрд 600 млн рублей», — сказал Медведев.

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Глава правительства отметил, что деньги на производство и поддержку авиалайнера кабмин выделяет впервые.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не собирается отказываться от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21.