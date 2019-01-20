На Украине половина предприятий платят зарплату «в конвертах»

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На Украине около половины предприятий официально не трудоустраивают сотрудников и выплачивают зарплату «в конвертах». Об этом сообщил изданию «Обозреватель» и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

По его словам, это подтверждает «яркая статистика».

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«Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — сказал Бамбизов.

Он добавил, что в связи с этим были приняты определенные меры, чтобы донести до работников и работодателей важность официального трудоустройства.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью.