Новак назвал главу российской делегации на форуме в Давосе

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас возглавляет ее Максим Орешкин», — сказал Новак.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на ВЭФ в Давосе из-за бюджетного кризиса в США.

Позднее стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон отказался от поездки в Давос вслед за Трампом.