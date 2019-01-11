Новак назвал главу российской делегации на форуме в Давосе
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас возглавляет ее Максим Орешкин», — сказал Новак.
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на ВЭФ в Давосе из-за бюджетного кризиса в США.
Позднее стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон отказался от поездки в Давос вслед за Трампом.