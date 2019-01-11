В Забайкалье возбуждено дело из-за сокрытия информации об опасной для жизни воде

Следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбудило дело по достаточно редкой статье — «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», по которому проходят пока неустановленные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По версии следствия, еще в июле 2018 года чиновники отобрали пробы питьевой воды в поселке Приисковом Нерчинского района. В нескольких пробах нашли превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. Однако санитарные специалисты не довели информацию ни до районных властей, ни до краевых.

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По данным местных СМИ, неестественную серость кожи с белыми вкраплениями медики начали замечать у жителей поселка еще 4 года назад. Но причину установить не удавалось.

По данным СК, в настоящее время жителям поселка Приискового организована поставка качественной питьевой воды.