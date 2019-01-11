В Госдуме назвали «ничтожным» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что государству удалось выйти из зоны риска.
По его словам, это высказывание напрямую связано с предстоящими выборами.
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«Все можно услышать от Петра Порошенко, но данное заявление ставит все с ног на голову, потому что на сегодняшний день, по прогнозам МВФ, Украина — самая бедная страна на просторах как Европы, так и евро-азиатского пространства», — сказал Водолацкий.
Он добавил, что долг Киева перед МВФ превышает «все мыслимые размеры», и заявление украинского лидера является «ничтожным».
Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина вышла из «зоны риска».