Цена на нефть Brent превысила $60
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $60 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
Как отмечается, его цена поднялась на 2,2% до $60,01 за баррель.
Подчеркивается, что стоимость нефти Brent последний раз превышала отметку в $60 за баррель 17 декабря 2018 года.
Реклама
Также выросла цена на нефть марки WTI. Она увеличилась на 2,17% и достигла $50,86 за баррель.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал падение цен на нефть.