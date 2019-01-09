Цена на нефть Brent превысила $60

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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $60 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Как отмечается, его цена поднялась на 2,2% до $60,01 за баррель.

Подчеркивается, что стоимость нефти Brent последний раз превышала отметку в $60 за баррель 17 декабря 2018 года.

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Также выросла цена на нефть марки WTI. Она увеличилась на 2,17% и достигла $50,86 за баррель.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал падение цен на нефть.