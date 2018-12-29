Кабмин назвал условие отмены запрета на ввоз украинских товаров в Россию

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Правительство России готово отменить запрет на импорт в Россию ряда украинских товаров при условии, что Киев отменит аналогичные ограничения в отношении Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере сообщил, что подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров в качестве ответной меры на ограничения Киева.

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«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет коснется товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины согласно утвержденному списку, который включает в себя промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.