В Швеции началось строительство «Северного потока — 2»

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» добралось до экономической зоны Швеции, сообщает радио SR.

Отмечается, что судно Solitaire начало прокладывать трубы в воскресенье, 23 декабря. До этого их доставили в порт Карлсхамн.

Ожидается, что работа на шведском участке будет вестись до лета 2019 года.

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В данный момент в порту находятся 110 человек, которые будут строить газопровод. Предполагается, что будет создано еще 30 дополнительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» началось в Финляндии.