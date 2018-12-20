Путин предложил объяснять россиянам «человеческим языком», куда мы движемся

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о расхождениях официальной статистики и реального уровня жизни россиян.

Говоря о расхождениях государственной статистики с реальными доходами и расходами, президент отметил, что все дело в том, что используются усредненные цифры. Усредненные и по регионам, и по отраслям.

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Путин предложил объяснять людям «человеческим языком», куда мы движемся.

Говорят о повышении уровня жизни и зарплат, президент отметил, что в среднем по стране он составляет более 6%. Однако надо понимать, что зарплаты растут не во всех отраслях, заметил Путин.

Президент обратил внимание, что «тенденция, в принципе, положительная». Например, растут объемы продаж. Объемы производства одежды и объемы авиаперевозок — все они свидетельствуют о том, что растет покупательская способность.

Также Путин по просьбе «Газеты.Ru» объяснил расхождения статистики с «индексом счастья» россиян.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.