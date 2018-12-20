Путин предложил объяснять россиянам «человеческим языком», куда мы движемся
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о расхождениях официальной статистики и реального уровня жизни россиян.
Говоря о расхождениях государственной статистики с реальными доходами и расходами, президент отметил, что все дело в том, что используются усредненные цифры. Усредненные и по регионам, и по отраслям.
Путин предложил объяснять людям «человеческим языком», куда мы движемся.
Говорят о повышении уровня жизни и зарплат, президент отметил, что в среднем по стране он составляет более 6%. Однако надо понимать, что зарплаты растут не во всех отраслях, заметил Путин.
Президент обратил внимание, что «тенденция, в принципе, положительная». Например, растут объемы продаж. Объемы производства одежды и объемы авиаперевозок — все они свидетельствуют о том, что растет покупательская способность.
Также Путин по просьбе «Газеты.Ru» объяснил расхождения статистики с «индексом счастья» россиян.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.