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Президент России Владимир Путин рассказал, почему против России вводят санкции.

По это словам, это связано с ростом мощности страны.

«Мы много раз об этом говорили. Россия почти всю свою жизнь, всю историю живет в рамках каких-то ограничений. И в 19, и в 20 веке… Постоянно одно и то же. Это связано с ростом мощности России. Оказывается, с этой страной надо считаться, а считаться не хочется. Так как вводятся санкции? Да нет никакой логики», — заявил Путин.

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Он отметил, что российская экономика адаптировалась к этим санкциям.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.