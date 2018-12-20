Путин рассказал, почему против России вводят санкции
Президент России Владимир Путин рассказал, почему против России вводят санкции.
По это словам, это связано с ростом мощности страны.
«Мы много раз об этом говорили. Россия почти всю свою жизнь, всю историю живет в рамках каких-то ограничений. И в 19, и в 20 веке… Постоянно одно и то же. Это связано с ростом мощности России. Оказывается, с этой страной надо считаться, а считаться не хочется. Так как вводятся санкции? Да нет никакой логики», — заявил Путин.
Реклама
Он отметил, что российская экономика адаптировалась к этим санкциям.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.