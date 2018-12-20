Guardian: Тереза Мэй призвала оппозиционеров поддержать сделку по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лейбористов поддержать ее сделку с Европейским союзом по Brexit, пишет The Guardian.

Мэй напомнила лейбористам, что 80% голосов отданных за парламентариев стояли на приверженности к результатам референдума по выходу из ЕС и выполнению Brexit, говорится в материале.

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Лидер лейбористов Джереми Корбин атаковал Мэй и сказал, что премьер-министр Великобритании «вверг страну в национальный кризис» и «просто тянет время». Он также попросил ее подтвердить, что она больше не намерена откладывать голосование с новой даты 14 января.

Ранее в парламенте не разрешили провести Корбину голосование по вопросу о вотуме недоверия Терезе Мэй.

После заседания британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин заявил, что не называл премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «глупой женщиной»https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/12/19/n_12435421.shtml.