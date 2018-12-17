Орешкин рассказал о пике инфляции в 2019 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/46/11140046/upload-SIZOV_2312-pic905-895x505-91478.jpg">

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в 2019 году на пике, который придется на конец марта, окажется чуть выше 5% в годовом исчислении, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что главным «драйвером» роста инфляции является рост цен на плодоовощную продукцию. По его словам, из-за этого часть инфляции первого квартала 2019 года перенеслась в уходящий год.

Реклама

«Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем», — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что по сравнению с прогнозом Центробанка, который допускает инфляцию в 6% в 2019 году, ожидания МЭР более оптимистичны.

Ранее Орешкин выразил мнение, что возобновление ЦБ покупок валюты не приведет к ослаблению рубля.