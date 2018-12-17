Мэй оценила возможность нового референдума по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, передает Reuters.

Об этом говорится в речи Мэй, с которой она выступит в Палате общин британского парламента.

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По ее мнению, второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства «реализовывать демократию».

Она также отметила, что новый плебисцит по Brexit «еще больше разделит Британию».

Ранее СМИ сообщили, что британские тори готовят за спиной Мэй второй референдум по Brexit.