Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора транзит газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Канцлер и президент обсудили, помимо прочего, транзит газа из России через Украину после 2019 года», — отметил Зайберт.

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Детали переговоров он не привел.

Ожидается, что в 2019 году будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», который окажет влияние на транзит газа в Европе.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе.