Непищевое спиртное приравняли по цене к алкоголю

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене, ниже минимальной стоимости алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь продажа подобных товаров станет экономически невыгодной.

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«Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — заметил Медведев.

Согласно принятому постановлению, также запрещается продажа непищевых настоек в заведениях общественного питания.

«Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники.