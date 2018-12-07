Трамп согласился с Китаем по срокам заключения торговой сделки

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что разделяет уверенность китайских властей о 90-дневном сроке заключения новой торговой сделки между странами.

Американский лидер опубликовал заявление китайских властей, в котором говорится, что стороны ведут «спокойный» диалог и «хорошо сотрудничают». В нем подчеркивается, что Пекин «полон уверенности» в 90-дневном сроке заключения нового торгового соглашения между странами.

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«Я согласен!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что промышленный индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне опасений вокруг торговой сделки США и Китая.