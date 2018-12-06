Медведев прояснил вопрос отказа от доллара

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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в мировой экономике не будет гегемонии одной валюты. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

Медведев напомнил, что в настоящее время доллар является крупнейшей резервной валютой, но чуть более 100 лет назад эти функции выполнял фунт стерлингов.

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«Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара — конечно, в установленных законом рамках — в нашей стране не будет», — сказал Медведев.

Он добавил, что подобные идеи являются абсурдными и противоречат экономическим правилам, но дедолларизация необходима России, так как выгоднее вести расчеты с другими странами в рублях.

Ранее Медведев заявил, что у экономики страны есть запас прочности.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.