Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, как российское руководство планирует бороться с сокращением количества лесов в России. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».
«Я только что говорил, что мы продовольственная страна. Мы не в меньшей степени лесная страна. Мы должны сделать все, чтобы сохранить это богатство для потомства», — подчеркнул Медведев.
По словам Медведева, в ситуации с вырубкой лесов мог бы помочь лесной кодекс, в котором было бы прописано положение о необходимости высадки объема деревьев, соразмерного с объемом срубленного.
Также он отметил, что российские власти нацеливают своих контрагентов на перенос своих лесопилок в Россию и занимается разработкой порядка маркировки лесных товаров. Такая маркировка, заявил он, даст возможность радикально изменить ситуацию, так как станет известно «откуда каждое бревно появилось».
«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьер-министра Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.