Трамп нашел куратора торговой сделки с Китаем в администрации Рейгана
Президент США Дональд Трамп назначил Роберта Лайтхайзера наблюдателем нового раунда торговых переговоров с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин в субботу, 1 декабря, на саммите G-20 в Аргентине договорились приостановить на 90 дней действие обоюдных пошлин. Ожидается, что за этот срок стороны выработают новое торговое соглашение.
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Лайтхайзер был заместителем торгового представителя США в администрации Рональда Рейгана, который занимал пост президента Соединенных Штатов в 1981-1989 годах.
Ранее сообщалось, что промышленный индекс Dow Jones подскочил из-за торгового соглашения США и Китая.