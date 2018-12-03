Трамп нашел куратора торговой сделки с Китаем в администрации Рейгана

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Президент США Дональд Трамп назначил Роберта Лайтхайзера наблюдателем нового раунда торговых переговоров с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин в субботу, 1 декабря, на саммите G-20 в Аргентине договорились приостановить на 90 дней действие обоюдных пошлин. Ожидается, что за этот срок стороны выработают новое торговое соглашение.

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Лайтхайзер был заместителем торгового представителя США в администрации Рональда Рейгана, который занимал пост президента Соединенных Штатов в 1981-1989 годах.

Ранее сообщалось, что промышленный индекс Dow Jones подскочил из-за торгового соглашения США и Китая.