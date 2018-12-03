Трамп признался в любви к фермерам США
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американские фермеры очень быстро ощутят выгоду от торговой сделки с Китаем.
Глава Соединенных Штатов написал, что фермеры США станут «бенефициарами» торговой сделки с Китаем. Он отметил, что Китай намерен «немедленно» начать покупку американской сельскохозяйственной продукции. По его мнению, китайская сторона заинтересована в ее покупке, так как США производят «лучшие и самые чистые» продукты агрокультурной отрасли.
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«Фермеры, я люблю вас!», — заключил Трамп.
Ранее Трамп возмутился нападками Китая на его «любимых» фермеров.