«Аэрофлот» решил провести распродажу билетов

Российская компания «Аэрофлот» решила в преддверии праздников снизить цены на некоторые билеты, сообщает авиаперевозчик. «Рождественская» распродажа коснется рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга и будет длиться с 30 ноября по 12 декабря.

«Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Реклама

Лететь обратно можно не ранее первого воскресенья после даты прилета «туда» или не ранее трех дней пребывания. На рейсы в Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан эти ограничения не действуют.

«Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания России. В группу «Аэрофлот» также входят «Россия», «Победа» и «Аврора». Пассажиропоток группы за 9 месяцев 2018 года составил 42,2 млн человек. Согласно стратегии развития до 2023 года, пассажиропоток к этому году должен дойти до 100 млн человек.