Трамп прокомментировал соглашение по Brexit
Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС). Об этом «Би-би-си».
«Звучит как отличная сделка для ЕС», — отметил Трамп.
Он добавил, что нужно обратить особое внимание на то, позволено ли Великобритании торговать с США.
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«Если посмотреть на эту соглашение, то они, возможно, не смогут с нами торговать», — заметил Трамп.
Лидер США выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не имела этого ввиду, и в дальнейшем с этим можно будет что-то сделать.
Ранее сообщалось, что Мэй представила текст соглашения по Brexit парламенту для изучения.