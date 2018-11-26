Трамп прокомментировал соглашение по Brexit

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС). Об этом «Би-би-си».

«Звучит как отличная сделка для ЕС», — отметил Трамп.

Он добавил, что нужно обратить особое внимание на то, позволено ли Великобритании торговать с США.

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«Если посмотреть на эту соглашение, то они, возможно, не смогут с нами торговать», — заметил Трамп.

Лидер США выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не имела этого ввиду, и в дальнейшем с этим можно будет что-то сделать.

Ранее сообщалось, что Мэй представила текст соглашения по Brexit парламенту для изучения.