США обвинили ЦБ Ирана в переводе денег в Россию на поставку нефти в Сирию

Как сообщил журналистам высокопоставленный представителя администрации США, Центральный банк (ЦБ) Ирана напрямую вовлечен в перевод крупной суммы в Россию для поддержки поставок нефти в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для этой цели Иран использует компании, имеющие дело с торговлей товарами для гуманитарных нужд, например, медицинских.

Реклама

Чиновник добавил, что у США «нулевая терпимость» по отношению к использованию «полу-гуманитарных организаций для проведения незаконных транзакций».

Он также подчеркнул, что ЦБ и другие институты иранского режима, а также официальные лица продолжают эксплуатировать природные ресурсы для спонсирования «терроризма, насилия и кровопролития практически каждый день в Сирии».

Ранее США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями.