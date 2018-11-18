Пушков заявил о желании Польши сорвать «Северный поток-2» любым способом

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава предпринимает попытки сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в твиттере.

«В Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать «Северный поток-2». Теперь премьер Польши пугает военным походом Москвы на Киев после завершения проекта. Мол, как построят, так войну против Украины начнут. Фантазии Варшавы не знают границ», — написал Пушков.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на выступлении в Гамбурге заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» и нападет на Украину.

Российский сенатор Франц Клинцевич в ответ заявил, что Польша осознанно нагнетает напряженность в отношениях России и Украины.