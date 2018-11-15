Кудрин встретился со своим коллегой из США
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин провел встречу со своим американским коллегой Джином Додаро. Об этом Кудрин написал в своем твиттере.
«Встретились с госконтролером США Джином Додаро, обсудили, как будем развивать сотрудничество между органами финаудита», — написал Кудрин.
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Экономист отметил, что стороны обсудили стратегический аудит, цифровизацию, а также использование больших данных.
Кудрин подчеркнул, что «политическая напряженность» в повестку встречи не вошла.
Ранее Кудрин предупреждал о падении реальных доходов россиян.