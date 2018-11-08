Илон Маск отреагировал на назначение нового главы совета директоров Tesla

ОсновательTesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере назначение Робин Денхолм главой совета директоров Tesla.

По словам Маска, он хотел бы поблагодарить Денхолм за то, что она присоединилась к команде руководства компанией.

«Это огромная честь. Очень хочу поработать с ней вместе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что председателем совета директоров Tesla стала Робин Денхолм. Она заменила на этом посту Илона Маска, которого на три года отстранили от руководства компанией.