Сечин: «Роснефть» остается локомотивом развития партнерских пан-евразийских отношений

«Роснефть» остается локомотивом развития партнерских пан-евразийских отношений и на практике реализует видение «экономики доверия», заявил глава НК Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

Одновременно с успехами на ключевом для НК российском рынке «Роснефть» продолжает демонстрировать успешные результаты по ряду проектов за рубежом.

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Вместе с Eni успешно реализуется проект по освоению месторождения Зохр, большие перспективы есть у совместных проектов на шельфе Мозамбика с Exxon Mobil.

Акционер и многолетний деловой партнер «Роснефти», британская BP, рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов в России. С китайской Sinopec ведется подготовка к освоению Северо-Венинского газоконденсатного месторождения (проект Сахалин-3), с индийской ONGC рассматривается возможность дальнейшего расширения сотрудничества по ряду проектов.

Кроме того, продолжается развитие совместных проектов с норвежской Equinor, PetroVietnam, работа на немецком рынке нефтепереработки.

В завершении своего выступления Игорь Сечин отметил, что у компании имеется много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, и пригласил всех участников панельной сессии на Петербургский международный экономический форум в 2019 году.

«Мы и дальше готовы расширять партнерство по всем направлениям нашего бизнеса и, как и прежде, будем искать источники синергии, чтобы в выигрыше оказался как конечный потребитель, так и сами производители», - подытожил глава «Роснефти».

Позиция главы «Роснефти» Игоря Сечина была поддержана другими участниками дискуссии. Так, по мнению экс-главы совета министров Италии Романо Проди, в результате санкционной политики США европейские страны могут оказаться главными потерпевшими.

Текущая динамика европейского товарооборота уже сегодня свидетельствует о том, что Европа движется к самоизоляции, отметил Проди. При этом, если другие участники рынка в той или иной степени могут компенсировать издержки от введения санкций (Россия - за счёт разворота на Восток, а Соединенные Штаты за счёт протекционизма), то у Европы такой возможности, по сути, нет.

Глава BP Роберт Дадли в свою очередь подчеркнул, что состояние рынков нефти в условиях санкций создаёт риски для мировой экономики. Вопрос санкций, уверен он, требует скорейшего решения.

Это мнение разделяет и председатель Совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико. Он подытожил дискуссию, заявив, что обратится к правительству и народу Италии с призывом не поддерживать механическое продление санкций в декабре.