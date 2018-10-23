Песков прокомментировал указ Путина о санкциях против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства Владимира Путина об ответных экономических ограничениях в отношении Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Россия не видит украинский народ в качестве своего визави по каким-либо рестрикциям.

Реклама

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли санкции применены в отношении всего народа Украины.

Ранее в Совфеде объяснили, кого затронут российские санкции против Украины.