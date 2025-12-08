В Липецкой области беженцам из зоны спецоперации дали месяц на выезд из ПВР

Под Липецком беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из Харьковской области выселяют из пункта временного размещения (ПВР) и предлагают возвращаться обратно. Об этом сообщает «Лента.ру».

Пункт временного размещения для десятков беженцев развернут на базе санатория «Клен». Как рассказала уроженка ЛНР Ирина, администратор ПВР предложила им вернуться в разбитые дома и неотапливаемы квартиры.

«Сегодня жителей «Клена» из ЛНР и ДНР <...> поставили перед фактом — в течение одного месяца выехать по месту, откуда прибыли. Мы объясняем, что у нас разбиты квартиры и в домах нет отопления. С нами дети. Просим оставить нас до весны, ведь никто не вправе выгонять людей в зиму. Оля, администратор, говорит «нет»», — поделилась женщина.

Кроме того, до конца января должны также выселить беженцев из Харьковской области, их в ПВР более 200 человек, отмечается в публикации.

7 декабря беженка из ДНР рассказала, что украинские беспилотники сбрасывали боеприпасы прямо в дымоходы жилых домов в селе Торское.

По словам женщины, тяжелые дроны Вооруженных сил Украины, известные как «Баба-яга», регулярно появлялись над селом и вынуждали людей практически не выходить на улицу.

Она рассказала, что один из зарядов упал в кухню соседей — в момент, когда те готовили еду. По ее словам, глина от боеприпаса рухнула прямо в кастрюлю, после чего люди успели укрыться в подвале.

Ранее украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани.