В Южно-Сахалинске мужчина напал на полицейского в машине скорой помощи

На Сахалине пациент напал на полицейского в машине скорой помощи
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который напал на сотрудника полиции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 декабря. Сотрудник полиции, находясь в машине скорой помощи, оказывал содействие медикам и сопровождал пациентов в больницу. Один из находившихся в салоне мужчин начал проявлять агрессию. Он набросился на правоохранителя и ударил его по лицу.

Дебошира скрутили и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сахалинцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пьяный пациент разбил губу фельдшеру скорой помощи. Медики оказывали помощь пьяному гражданину, однако тот внезапно вышел из себя и напал на женщину-фельдшера. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место по сигналу тревоги из машины скорой помощи. Агрессора доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем отвезли в полицию.

Ранее в Приморье поймали мужчину, порезавшего ножом фельдшера скорой помощи.

