Россиянку будут судить за оскорбление и нападение на полицейского

Жительницу ЯНАО обвинили в нападении на полицейского и его публичном оскорблении. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В сентябре жительница села Красноселькуп, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила административное правонарушение.

При этом женщина была недовольна законными действиями сотрудника полиции, который пытался ее остановить, и нанесла ему как минимум два удара в область ключицы и груди, а затем оскорбила полицейского в присутствии других людей.

Нарушительницу порядка обвинили в оскорблении и применении насилия, не представляющего угрозы жизни или здоровью, к представителю власти при выполнении им служебных обязанностей. Уголовное дело уже передано в районный суд. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

