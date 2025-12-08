В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на ТЭЦ, где температура теплоносителя снижена более чем в 1,5 тыс. домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

«В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. Ожидается, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется в ближайшие сутки», — сообщили чиновники.

В следственном управлении Следственного комитета по Иркутской области рассказали, что по факту аварии на ТЭЦ была организована проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 снижена температура в батареях в 1 546 домах.

Чиновник рассказал, что для ремонта на электростанции вывели из работы один котел. Сейчас аварийные бригады подключают резервный. К полуночи температура в домах должна стать нормальной.

