Сийярто: Венгрия и Словакия оспорят план ЕС по отказу от российских нефти и газа

Венгрия и Словакия намерены оспорить в Суде Европейского союза решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое на следующей неделе Еврокомиссия вынесет на голосование. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал намерение Евросоюза диктатом, делающим невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и ведущим к резкому росту цен. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия хочет добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из России не консенсусом, а большинством голосов, что полностью противоречит основному договору о ЕС.

Поэтому, отметил глава МИД, венгерское и словацкое правительства сразу после принятия решения обратятся в Суд ЕС с ходатайством о приостановлении его действия на время судебного разбирательства и последующей его отмене.

29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что добился от президента России Владимира Путина гарантий продолжения поставок нефти и газа.

Ранее Трамп выразил недовольство закупками странами Европы российской нефти.