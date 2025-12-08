На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский офицер рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

Офицер Медведь: десантники не позволяют ВСУ форсировать Днепр
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские десантники не позволяют подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным «Медведь».

По словам бойца, российские военные не перестают наблюдать за позициями противника на правом берегу Днепра и не предоставляют украинским военным возможности спрятаться, воспользовавшись плохой погодой. Любые попытки ВСУ пересечь реку пресекаются при помощи ударных дронов и артиллерии.

Туман, дождь, низкая температура никак не влияют на выполнение общей задачи полком, украинские военные как уничтожались, так и будут уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах движения по Днепру, добавил «Медведь».

Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Украинские военные обстреляли восемь населенных пунктов: Каиры, Горностаевка, Заводовка, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Новая Каховка и Старая Маячка.

Ранее сообщалось, что ВСУ превратили церковь в Херсонской области в базу для запуска дронов.

