В московском метро человек упал на пути

На кольцевой линии метро Москвы человек упал на рельсы

На большой кольцевой линии метро Москвы утром 8 декабря временно увеличили интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.

Информации о состоянии пассажира и причинах падения не приводится.

По данным Дептранса, в настоящее время кольцевая линия функционирует в обычном режиме.

19 ноября Дептранс Москвы сообщил, что человек упал на пути на фиолетовой ветке метро Москвы. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Полежаевская». А в начале месяца из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» фиолетовой линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

Ранее сообщалось, что женщина, упавшая в метро и лишившаяся руки и ноги, получит $82 млн.