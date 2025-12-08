Бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что Соединенным Штатам необходимо прекратить помощь Украине, что разработанный план по урегулированию конфликта был реализован. Его слова приводит American Coservative.

По его словам, Вашингтон должен прекратить поставлять Киеву всю помощь, в том числе деньги, оружие и разведданные.

В то же время он раскритиковал предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине. Бэннон считает, что он чрезмерной сложный и не поддается реализации в текущих условиях. Его нельзя вополотить в реальность, пока Вашингтон вооружает Украину через механизмы НАТО, констатировал экс-советник.

2 декабря президент Украины Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

