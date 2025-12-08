На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии предупредили о катастрофических последствиях землетрясения в районе Токио

Kyodo: землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к гибели 18 тысяч человек. Об этом сообщают Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.

Отмечается, что мощное землетрясение с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия. Потенциальный экономический ущерб оценивается в 83 трлн иен ($535 млрд).

По оценкам экспертов, стихия может нанести повреждения 400 зданиям.

В конце ноябре землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии. Очаг находился на глубине 10 километров.

Утром 4 декабря у Северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

