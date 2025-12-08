На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таиланд закрыл более 600 школ на границе с Камбоджей

Таиланд закрыл свыше 600 школ из-за обострения конфликта с Камбоджей
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда приняли решение временно приостановить работу 641 школы в приграничных районах из-за эскалации с Камбоджей. Об этом сообщается в заявлении тайского минобразования, передает портал Khaosod.

Как отмечается в заявлении, министерство образования страны внимательно следит за ситуацией и разрабатывает планы действий на случай необходимости продления школьного карантина или перевода обучения в онлайн-формат в некоторых регионах. В ведомстве отметили, что «безопасность учащихся и персонала школ — главный приоритет».

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее в РСТ оценили влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на российских туристов.

Все новости на тему:
Конфликт Таиланда и Камбоджи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами