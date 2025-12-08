Таиланд закрыл более 600 школ на границе с Камбоджей

Власти Таиланда приняли решение временно приостановить работу 641 школы в приграничных районах из-за эскалации с Камбоджей. Об этом сообщается в заявлении тайского минобразования, передает портал Khaosod.

Как отмечается в заявлении, министерство образования страны внимательно следит за ситуацией и разрабатывает планы действий на случай необходимости продления школьного карантина или перевода обучения в онлайн-формат в некоторых регионах. В ведомстве отметили, что «безопасность учащихся и персонала школ — главный приоритет».

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

