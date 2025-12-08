На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни ветеран, освобождавший страны Европы от фашизма

В Иркутске на 107-м году жизни скончался ветеран ВОВ Василий Дыгай
Администрация города Иркутска

В Иркутской области на 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник Василий Дыгай, который освобождал от фашизма в 1945 году Румынию, Венгрию и Чехословакию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая», — написал он.

Кобзев назвал честью для себя познакомиться с этим человеком.

Он рассказал, что Василий Филиппович прошел всю войну, получил ранение, но при этом вернулся на фронт. Победу в Великой Отечественной войне Дыгай встретил под Прагой.

Кроме того, ветеран принял участие в переходе через горные хребты для удара по Квантунской армии. По словам Кобзева, Василий Филиппович сохранял военную выправку.

Дыгай родился в Ростовской области 20 апреля 1919 года. В 1941 году его призвали в Красную Армию, отправив на Северо-Кавказский фронт.

Ранее умер ветеран, пожавший руку Путину на параде Победы.

