ХАМАС заявил о готовности «заморозить» свой арсенал

ХАМАС подтверждает готовность участвовать в переговорах по разоружению
Yousef Masoud/Global Look Press

Движение ХАМАС готово обсудить вопрос о «замораживании или складировании» имеющегося у него оружия. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на члена политбюро движения Касема Наима.

По словам представителя движения, такая мера возможна при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать этот арсенал в период прекращения огня. Наим подчеркнул, что ХАМАС сохраняет за собой «право на сопротивление», но готов сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства.

«Мы можем говорить о замораживании или складировании арсенала при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать его вообще в течение этого периода прекращения огня или перемирия», — заявил Наим.

7 декабря премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Ат-Тани заявил, что переговоры по мирному урегулированию в секторе Газа находятся в «критическом состоянии».

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Движение также обязалось «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор».

Ранее президент Израиля напомнил Трампу о суверенитете после просьбы о помиловании Нетаньяху.

