Долина в иске к Лурье обвинила ее в неосмотрительности

ТАСС: Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила нужной осмотрительности

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье обвинила последнюю в том, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки по покупке квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«[Долина] указывает, что ответчик, <...> не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в материалах суда.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули аферисты. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Квартиру более чем за 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

