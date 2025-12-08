На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долина в иске к Лурье обвинила ее в неосмотрительности

ТАСС: Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила нужной осмотрительности
Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье обвинила последнюю в том, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки по покупке квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«[Долина] указывает, что ответчик, <...> не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в материалах суда.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули аферисты. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Квартиру более чем за 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 млн рублей для Лурье.

