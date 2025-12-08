На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о роли премьера Украины в «свержении» Ермака

«УП»: в заговоре против Ермака участвовала премьер Украины Свириденко
true
true
true
close
Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые добивались отставки главы офиса президента Андрея Ермака, несмотря на то, что изначально входила в его команду. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, возглавившая кабмин на Украине в июле Свириденко была «человеком Ермака», однако в итоге «разорвала политическую пуповину» с бывшим главой офиса Зеленского.

Так, Свириденко вместе со спикером Рады Русланом Стефанчуком участвовала в тайной встрече с представителями правящей партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» для обсуждения отставки Ермака. Как пишет газета, встреча «высокого тайного совета» проходила в кабинете Стефанчука, по ее итогам состоялся звонок Зеленскому.

«Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде. <…> Поэтому даже Юля [Свириденко], которой он помогал, не смогла так работать. И вот, когда все поговорили, то решили, что надо набрать [Зеленского] и всем вместе ему прямо сказать, что надо снимать Андрея [Ермака]», — заявил неназванный участник той встречи.

В ходе звонка президенту Украины каждый собеседник объяснил свою позицию, почему Ермака необходимо отправить в отставку. Зеленский не мог проигнорировать единую позицию представителей парламента, правительства и лидеров партии, сообщил источник.

Сам же Ермак, узнав о происходящем, заблокировал участников «заговора» против него и не отвечал на их сообщения. Кроме того, утверждает «Украинская правда», политик пытался организовать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и ряда депутатов, а также представителей партии «Голос».

По оценке журналистов, после отставки Андрея Ермака политический вес Давида Арахамии и Юлии Свириденко увеличится.

Ранее в Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака.

